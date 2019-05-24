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Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

24 мая 2019 10:48
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Новости мира. Премьер-министр Великобритании объявила о своей отставке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тереза Мэй сделала это 24 мая на пороге своей официальной резиденции на Даунгинг-стрит.

Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке-1

В конце своей речи премьер не смогла сдержать слез. Глава британского правительства покинет пост лидера консервативной партии 7 июня.

Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке-4

Уточняется, что заявление об отставке Мэй вынудили сделать однопартийцы, которые не поддержали её предложение провести второй референдум по «брекситу».

# Европарламент # Фотофакт

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