Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

Новости мира. Премьер-министр Великобритании объявила о своей отставке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тереза Мэй сделала это 24 мая на пороге своей официальной резиденции на Даунгинг-стрит.
Новости мира. Премьер-министр Великобритании объявила о своей отставке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тереза Мэй сделала это 24 мая на пороге своей официальной резиденции на Даунгинг-стрит.
В конце своей речи премьер не смогла сдержать слез. Глава британского правительства покинет пост лидера консервативной партии 7 июня.
Уточняется, что заявление об отставке Мэй вынудили сделать однопартийцы, которые не поддержали её предложение провести второй референдум по «брекситу».