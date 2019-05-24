Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

Новости мира. Премьер-министр Великобритании объявила о своей отставке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тереза Мэй сделала это 24 мая на пороге своей официальной резиденции на Даунгинг-стрит.

В конце своей речи премьер не смогла сдержать слез. Глава британского правительства покинет пост лидера консервативной партии 7 июня.