Ушёл из жизни американский актёр из сериала «Санта-Барбара»

Новости Беларуси. 9 марта на 85 году жизни скончался американский актёр Джед Аллан. Об этом сообщил его друг Эй Мартинес на своей странице в Facebook.

«Его дар представлял собой внушительную смесь профессионализма и вдохновения – долгой подготовки и природного таланта. Он также был щедрым, добрым, веселым и неистовым. Бог знает, его любили те, кому посчастливилось разделить с ним сцену», – говорится в сообщении.

Джед Аллан Браун родился 1 марта 1935 года. В детстве он хотел стать музыкантом, как и его отец, однако позже решил стать актёром. Благодаря своей внешности и росту мужчина был востребован и без труда стал звездой сериалов.

Наибольшую популярность Джеду принесла роль патриарха семейства Кепвеллов СиСи в телесаге «Санта-Барбара». Артист также известен ролями в сериалах «Лесси» и «Дни нашей жизни».