Евросоюз введёт шенген для граждан США

Новости США. Евросоюз вводит шенген для граждан США. С 2021 года американцам для путешествий по Европе необходимо будет получать визу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое решение было принято Европейским союзом по соображениям безопасности, а также во избежание дальнейших проблем с нелегальной миграцией и терроризмом.

Виза гражданам США потребуется для посещения 26 стран, входящих в Шенгенскую зону. Действовать она будет в течение трех лет. Количество поездок при этом ограничиваться не будет. В какую сумму обойдется шенген для американцев – пока не сообщается.