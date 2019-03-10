157 человек на борту. В Эфиопии разбился пассажирский самолёт Boeing 737

Новости Эфиопии. Утром 10 марта в Эфиопии потерпел крушение пассажирский самолёт Boeing 737-800 MAX с регистрационным номером ET-AVJ.

Как сообщает авиакомпания Ethiopian Airlines, воздушное судно направлялось из Аддис-Абебы в кенийскую столицу Найроби. Самолёт взлетел в 8:33, но уже в 8:44 с ним пропала связь.

По имеющимся сведениям, летательный аппарат упал в районе города Дэбрэ-Зэйт в центральной части Эфиопии. На борту находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа.

На данный момент нет информации о выживших или о причинах происшествия. Ведутся поисково-спасательные работы.

Фото: instagram.com/fly.ethiopian / Изображение носит иллюстративный характер