Школьники в Великобритании стали чаще ходить голодными и без тёплой одежды
Новости Великобритании. В Великобритании выросло число школьников, которые не могут позволить себе обед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом говорят данные опроса, проведенного образовательной благотворительной организацией страны.
52 % директоров школ рассказали, что становится все больше детей, которые не попадают в госпрограмму бесплатного школьного питания, и не могут позволить себе завтрак или обед из-за роста цен.
38 % учителей сообщили о том, что многие ученики приходят в школу голодными, а 17 % заметили, что семьи стали чаще пользоваться поддержкой продовольственных банков. Кроме того, 54 % педагогов отметили, что все больше детей приходят в школу без теплой одежды.
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