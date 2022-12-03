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Школьники в Великобритании стали чаще ходить голодными и без тёплой одежды

03 декабря 2022 07:48
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Новости Великобритании. В Великобритании выросло число школьников, которые не могут позволить себе обед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом говорят данные опроса, проведенного образовательной благотворительной организацией страны.  

Школьники в Великобритании стали чаще ходить голодными и без тёплой одежды-1

52 % директоров школ рассказали, что становится все больше детей, которые не попадают в госпрограмму бесплатного школьного питания, и не могут позволить себе завтрак или обед из-за роста цен.  

Школьники в Великобритании стали чаще ходить голодными и без тёплой одежды-4

38 % учителей сообщили о том, что многие ученики приходят в школу голодными, а 17 % заметили, что семьи стали чаще пользоваться поддержкой продовольственных банков. Кроме того, 54 % педагогов отметили, что все больше детей приходят в школу без теплой одежды.  

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# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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