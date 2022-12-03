Школьники в Великобритании стали чаще ходить голодными и без тёплой одежды

Новости Великобритании. В Великобритании выросло число школьников, которые не могут позволить себе обед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом говорят данные опроса, проведенного образовательной благотворительной организацией страны.

52 % директоров школ рассказали, что становится все больше детей, которые не попадают в госпрограмму бесплатного школьного питания, и не могут позволить себе завтрак или обед из-за роста цен.