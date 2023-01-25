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Ущерб от протестов в Перу – неподъёмная сумма для страны. Но стычки перуанцев с полицией продолжаются

25 января 2023 09:57
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Новости Перу. В Перу подсчитали ущерб от антиправительственных выступлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сумму озвучила президент Дина Болуарте.  

Ущерб от протестов в Перу – неподъёмная сумма для страны. Но стычки перуанцев с полицией продолжаются-1

По ее словам, только за неделю протестов промышленность потеряла 520 миллионов долларов, а на восстановление разрушенной инфраструктуры уйдет как минимум 780 миллионов долларов. Это неподъемная сумма для и так небогатой страны. Болуарте заявила о готовности уйти в отставку после того, как будет назначена дата досрочных выборов.

Ущерб от протестов в Перу – неподъёмная сумма для страны. Но стычки перуанцев с полицией продолжаются-4

В Лиме с новой силой вспыхнули ожесточенные стычки демонстрантов с полицией. На улицах вновь взрываются гранаты со слезоточивым газом и проливается кровь. Протесты вспыхнули в декабре 2022 года, когда сторонники бывшего президента Педро Кастильо вышли на улицы, требуя досрочных выборов, закрытия Конгресса и принятия новой Конституции.   

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# Протесты # Педро Кастильо # Дина Болуарте # Фотофакт

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