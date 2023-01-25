Ущерб от протестов в Перу – неподъёмная сумма для страны. Но стычки перуанцев с полицией продолжаются

По ее словам, только за неделю протестов промышленность потеряла 520 миллионов долларов, а на восстановление разрушенной инфраструктуры уйдет как минимум 780 миллионов долларов. Это неподъемная сумма для и так небогатой страны. Болуарте заявила о готовности уйти в отставку после того, как будет назначена дата досрочных выборов.