Торнадо в Техасе: десятки домов остались без крыш

Новости США. Сильный торнадо прошелся по американскому штату Техас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше всего от стихии досталось городу Пасадена. Без крыш остались десятки домов, некоторые из них серьезно повреждены.
Новости США. Сильный торнадо прошелся по американскому штату Техас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше всего от стихии досталось городу Пасадена. Без крыш остались десятки домов, некоторые из них серьезно повреждены.
Оборваны линии электропередачи, из-за поваленных грузовиков и деревьев дороги стали непроходимыми. А в городе Дир-Парк торнадо серьезно нарушил работу химического и нефтеперерабатывающего заводов. По словам сотрудников предприятия, чудом удалось избежать крупных аварий, которые могли бы иметь более серьезные последствия.
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