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Торнадо в Техасе: десятки домов остались без крыш

25 января 2023 09:53
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Новости США. Сильный торнадо прошелся по американскому штату Техас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше всего от стихии досталось городу Пасадена. Без крыш остались десятки домов, некоторые из них серьезно повреждены.  

Торнадо в Техасе: десятки домов остались без крыш-1

Оборваны линии электропередачи, из-за поваленных грузовиков и деревьев дороги стали непроходимыми. А в городе Дир-Парк торнадо серьезно нарушил работу химического и нефтеперерабатывающего заводов. По словам сотрудников предприятия, чудом удалось избежать крупных аварий, которые могли бы иметь более серьезные последствия.  

Торнадо в Техасе: десятки домов остались без крыш-4

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# Природные катаклизмы # Новости США # Фотофакт

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