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Число безработных в мире вырастет на 3 млн человек за 2023-й

25 января 2023 08:03
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Количество безработных в мире увеличится на три миллиона человек уже в 2023 году. Об этом сообщили в Международной организации труда, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Число безработных в мире вырастет на 3 млн человек за 2023-й-1

Среди главных причин эксперты называют геополитическую напряженность, а также пандемию. В связи с чем переквалификация во многих странах достигнет небывалых масштабов. Сегодня, согласно результатам опроса, сменить профессию или освоить дополнительную специальность готов почти каждый второй участник исследования.  

Число безработных в мире вырастет на 3 млн человек за 2023-й-4

В сообщении Международной организации труда отмечается, что уровень безработицы от региона к региону варьируется. При этом точных данных, например, по европейским государствам, пока нет. Эксперты лишь отмечают, что число безработных граждан неминуемо возрастет.  

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# Безработица # Фотофакт

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