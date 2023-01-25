Число безработных в мире вырастет на 3 млн человек за 2023-й

Количество безработных в мире увеличится на три миллиона человек уже в 2023 году. Об этом сообщили в Международной организации труда, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди главных причин эксперты называют геополитическую напряженность, а также пандемию. В связи с чем переквалификация во многих странах достигнет небывалых масштабов. Сегодня, согласно результатам опроса, сменить профессию или освоить дополнительную специальность готов почти каждый второй участник исследования.