Ущерб от наводнения в штате Небраска оценивают в 1,5 млрд долларов

Новости США. Полутора миллиардов долларов достиг экономический ущерб, нанесенный штату Небраска сильнейшим наводнением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стихия уничтожила десятки дорог, мосты, превратила сельскохозяйственные поля в болота. Свыше 2 тысяч жилых домов и сотни предприятий стерты с лица земли. В ближайшие дни осадки не прекратятся, поэтому ситуация может ухудшиться.

Напомним, из-за вызванного проливными дождями и разливом рек наводнения режим чрезвычайной ситуации объявлен в штатах Айова, Южная Дакота, Висконсин и Небраска.