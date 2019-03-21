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Ущерб от наводнения в штате Небраска оценивают в 1,5 млрд долларов

21 марта 2019 08:35
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Новости США. Полутора миллиардов долларов достиг экономический ущерб, нанесенный штату Небраска сильнейшим наводнением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ущерб от наводнения в штате Небраска оценивают в 1,5 млрд долларов-1

Стихия уничтожила десятки дорог, мосты, превратила сельскохозяйственные поля в болота. Свыше 2 тысяч жилых домов и сотни предприятий стерты с лица земли. В ближайшие дни осадки не прекратятся, поэтому ситуация может ухудшиться.

Напомним, из-за вызванного проливными дождями и разливом рек наводнения режим чрезвычайной ситуации объявлен в штатах Айова, Южная Дакота, Висконсин и Небраска.

# Наводнение # Фотофакт

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