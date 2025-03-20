Ушаков: переговоры между РФ и США пройдут 24 марта в Эр-Рияде

Переговоры России и США по Украине пройдут в Эр-Рияде 24 марта, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Об этом пишет РИА Новости.

В них будут участвовать назначенные президентами эксперты, в том числе председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа Сергей Беседа.

Ушаков рассказал, что обсудил с Майком Уолтцем перспективу инициативы по безопасности судоходства в Черном море. Ранее, в 2022 году, такие договоренности с участием ООН не были полностью реализованы.