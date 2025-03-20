24 марта в Эр-Рияде состоятся переговоры представителей Москвы и Вашингтона

Переговоры представителей Москвы и Вашингтона состоятся в Эр-Рияде 24 марта, это подтвердил помощник Президента России Юрий Ушаков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российскую делегацию возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Отмечается, что американская команда также уже сформирована. Основной темой обсуждения станет урегулирование украинского конфликта, в частности, реализация инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря. Также делегации в ходе переговоров планируют рассмотреть вопросы о налаживании двусторонних связей. Напомним, первая очная встреча представителей США и России прошла в Эр-Рияде 18 февраля, а 27 февраля состоялись консультации сторон в Стамбуле, на которых обсуждались вопросы нормализации работы дипмиссий.