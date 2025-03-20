Волейболистки «Минчанки» одержали третью победу на предварительном этапе Кубка России

На этот раз капитулировал саратовский «Протон». Команда Ольги Пальчевской была сильней со счетом 3:0. Наши волейболистки выиграли три поединка из четырех. И с 9 баллами в активе обеспечили себе выход в раунд плей-офф. 21 марта «Минчанка» проведет заключительный матч предварительного этапа с нижегородской «Спартой». Первую игру серии плей-офф белорусская команда сыграет в Минске 2 апреля, ответную – 5 апреля на выезде. Соперник пока не известен.