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Волейболистки «Минчанки» одержали третью победу на предварительном этапе Кубка России

20 марта 2025 20:00
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Волейбольная «Минчанка» одержала третью победу на предварительном этапе Кубка России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейболистки «Минчанки» одержали третью победу на предварительном этапе Кубка России-1

На этот раз капитулировал саратовский «Протон». Команда Ольги Пальчевской была сильней со счетом 3:0. Наши волейболистки выиграли три поединка из четырех. И с 9 баллами в активе обеспечили себе выход в раунд плей-офф. 21 марта «Минчанка» проведет заключительный матч предварительного этапа с нижегородской «Спартой». Первую игру серии плей-офф белорусская команда сыграет в Минске 2 апреля, ответную – 5 апреля на выезде. Соперник пока не известен.

# Волейбол

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