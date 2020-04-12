Африканская организация поддержит сокращение добычи нефти для стабилизации рынка

Новости мира. Африканская организация производителей нефти поддержит сокращение добычи черного золота ради стабилизации рынка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Африканская организация производителей нефти поддержит сокращение добычи черного золота ради стабилизации рынка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего в организации 18 стран, 10 из них не входят в соглашение ОПЕК+. Однако таким образом африканские производители проявляют коллективную ответственность. По данным за 2018 год, члены организации добывали 7,5 миллионов баррелей нефти в сутки, что составляет почти 8 % от уровня мировой добычи.