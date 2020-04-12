Еврокомиссия разрабатывает рекомендации для ослабления чрезвычайных мер, введённых из-за коронавируса

Новости мира. Еврокомиссия в ближайшие дни представит рекомендации по ослаблению чрезвычайных мер, которые были введены из-за распространения коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Даты предпринимаемых шагов для каждой страны – члена ЕС будут свои, поскольку в разных регионах этапы развития пандемии отличаются.

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При этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посоветовала отказаться от бронирования отелей и туров на ближайшее лето, поскольку даже на июль-август трудно прогнозировать ситуацию. Она также отметила, что видит в эти дни стремление стран – членов ЕС вместе преодолеть вызов.