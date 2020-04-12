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Еврокомиссия разрабатывает рекомендации для ослабления чрезвычайных мер, введённых из-за коронавируса

12 апреля 2020 12:03
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Новости мира. Еврокомиссия в ближайшие дни представит рекомендации по ослаблению чрезвычайных мер, которые были введены из-за распространения коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еврокомиссия разрабатывает рекомендации для ослабления чрезвычайных мер, введённых из-за коронавируса-1

Даты предпринимаемых шагов для каждой страны – члена ЕС будут свои, поскольку в разных регионах этапы развития пандемии отличаются.

Последние данные по коронавирусу в Беларуси. Ситуация на 12 апреля

При этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посоветовала отказаться от бронирования отелей и туров на ближайшее лето, поскольку даже на июль-август трудно прогнозировать ситуацию. Она также отметила, что видит в эти дни стремление стран – членов ЕС вместе преодолеть вызов.

Еврокомиссия разрабатывает рекомендации для ослабления чрезвычайных мер, введённых из-за коронавируса-4

# Коронавирус # Фотофакт

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