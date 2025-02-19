Уровень инфляции в Великобритании в январе достиг 10-месячного максимума

Инфляция в Великобритании ускорилась больше чем ожидалось, достигнув в январе 10-месячного максимума в 3 %, и, вероятно, вскоре вырастет еще больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты, аналитики, банкиры и экономисты прогнозировали более низкие показатели, однако фунт стерлингов продолжает терять в цене. Управление национальной статистики заявило, что рост инфляции в январе был обусловлен новой налоговой политикой лейбористского правительства. В результате чего значительно возросла стоимость автомобильного топлива и продуктов питания.

Банк Англии прогнозирует, что инфляция достигнет пика в третьем квартале, что будет связано в основном с ростом цен на энергоносители и регулируемыми тарифами на такие товары, как бытовое водоснабжение.