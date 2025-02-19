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Крупнейший целлюлозный завод Эстонии остановился после отключения от БРЭЛЛ

19 февраля 2025 16:51
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Страны Балтии начинают пожинать плоды собственной политической недальновидности, а если конкретно, выхода из энергокольца БРЭЛЛ. Местные политики, которые с трепетом уверяли всех в успехе сего действа, погрузили государства в еще больший кризис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейший целлюлозный завод Эстонии остановился после отключения от БРЭЛЛ-2

Несмотря на то, что Латвия, Литва и Эстония совсем недавно отключились от системы, уже появились первые промышленные жертвы. Крупнейшее деревообрабатывающее предприятие Эстонии целлюлозный завод Estonian Cell прекратило работу. Причиной остановки представители производства называют непомерную стоимость электроэнергии. В компании заявили, что ежедневно мониторят цены на электричество на следующие сутки, но так как они все еще остаются высокими, завод не может возобновить работу. Не лучше обстоит ситуация и в других странах. 

Премьер-министр Литвы решил все же не выплачивать гражданам компенсации из-за роста цен на электроэнергию. Как видно, пытаясь вновь раскачать ситуацию против Москвы и Минска, прибалтийские чиновники не подумали о последствиях.

# Кризис в ЕС

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