Уровень инфляции в Польше вырос до 17,2%. Как изменились траты жителей на самое необходимое?

Новости Польши. Уровень инфляции в Польше подскочил до 17,2 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщило главное статистическое управление страны. Только за месяц стоимость товаров и услуг выросла почти на 2,5 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего за год подорожали энергоносители – на 34 %. Цены на продукты питания выросли почти на 21 %, на жилье – на 22 %. Приходится раскошелиться полякам и на содержание своего авто. За литр топлива они теперь платят на 19 % больше, чем годом ранее. Дороже стал обходиться им и общественный транспорт. Билеты на автобус и поезд в среднем стали дороже на 16 %.