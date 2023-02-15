В Мексике вылупились 6 птенцов редких пингвинов Адели

Шесть птенцов редких пингвинов Адели радуют посетителей зоопарка Гвадалахары в Мексике. Они вылупились после длинного путешествия еще в яйцах. Их доставили самолетом из Сан-Диего для обеспечения генетического разнообразия особей в зоопарке. В общей сложности транспортировали 12 яиц. И только половина из них проклюнулась.

Луис Сото, директор зоопарка:

Мы перевозили яйца в инкубаторах. Постоянно контролировали их температуру и влажность. На протяжении всего пути за ними наблюдали специалисты. Мы старались сделать все максимально быстро и безопасно.

Завораживающие кадры из Англии. Огромная стая скворцов поднялась в небо – подробности здесь.

Зоопарк Гвадалахары один из немногих на континенте, который разводит этот вид. В отличие от других пингвинов, эти живут в самой южной части Антарктиды. Вот почему так сложно воссоздать требуемые им условия.

Луис Сото:

Здесь, в зоопарке Гвадалахары, нам удалось воссоздать эти условия. Они живут при температуре ноль градусов по Цельсию в полностью контролируемой среде. У нас есть машина, которая ежедневно производит полторы тонны снега.