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В Мексике вылупились 6 птенцов редких пингвинов Адели

15 февраля 2023 13:05
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Шесть птенцов редких пингвинов Адели радуют посетителей зоопарка Гвадалахары в Мексике. Они вылупились после длинного путешествия еще в яйцах. Их доставили самолетом из Сан-Диего для обеспечения генетического разнообразия особей в зоопарке. В общей сложности транспортировали 12 яиц. И только половина из них проклюнулась.

В Мексике вылупились 6 птенцов редких пингвинов Адели-1

Луис Сото, директор зоопарка:
Мы перевозили яйца в инкубаторах. Постоянно контролировали их температуру и влажность. На протяжении всего пути за ними наблюдали специалисты. Мы старались сделать все максимально быстро и безопасно.

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Зоопарк Гвадалахары один из немногих на континенте, который разводит этот вид. В отличие от других пингвинов, эти живут в самой южной части Антарктиды. Вот почему так сложно воссоздать требуемые им условия.

Луис Сото:
Здесь, в зоопарке Гвадалахары, нам удалось воссоздать эти условия. Они живут при температуре ноль градусов по Цельсию в полностью контролируемой среде. У нас есть машина, которая ежедневно производит полторы тонны снега.

В Мексике вылупились 6 птенцов редких пингвинов Адели-4

Пингвины Адели живут и размножаются на небольших островах с обнаженными скалами побережья Антарктиды. Птицы достигают до 70 сантиметров и весят от 3 до 6 килограммов. В Красном списке Международного союза охраны природы они отнесены к категории, которая вызывает наименьшее беспокойство.

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