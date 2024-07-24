Польша в этом году начнёт возводить укрепления на границе с Беларусью и Россией

Польские власти выводят на новый уровень эскалацию на рубежах с Беларусью и Россией. Уже в этом году там начнут возводить оборонительные укрепления в рамках проекта «Восточный щит». Пока он на этапе планирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что уже к концу осени строители совместно с военными приступят к сооружению заграждений. Но, похоже, Варшава слишком много тратит на защиту от так называемой агрессии с Востока. Польские власти пытаются получить финансирование у Евросоюза и НАТО. Но еврочиновники не особо хотят делиться деньгами. Как заявили в Брюсселе, вся программа разработана за польский счет в рамках альянсовых соглашений и не предусматривает общих вложений. Из чего следует, что вся инициатива не только не окупится, но и впоследствии будет содержаться за счет польских граждан.