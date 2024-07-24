Сырский рассказал, что поставляемые Украине F-16 не будут подлетать к фронту

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что уже известны сроки поставок первых истребителей F-16, пишет ТАСС со ссылкой на газету Guardian.

Издание пишет, что Сырскому известна дата получения Киевом F-16, однако огласить ее он не может. По словам главнокомандующего ВСУ, данные истребители призваны усилить противовоздушную оборону Украины, дать возможность более эффективно противостоять крылатым ракетам ВС РФ, а также наносить удары по наземным целям.

Однако, как отмечает Сырский, истребители F-16 будут совершать полеты на расстоянии 40 и более километров от линии фронта. Такие меры вызваны опасениями, что их могут сбить ВС РФ.