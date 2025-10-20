Предстоящая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, очевидно, мировая тема номер один. И погружены в нее не только стороны будущего диалога, с точки зрения организации, но и те, кто считает себя вершителями европейских судеб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причем последние (мы о еврочиновниках высокого ранга, очевидно, пребывают в панике, ибо фактически получили «пощечину». Судите сами, Венгрия, которую президенты Путин и Трамп выбрали для встречи, – и член Евросоюза, и член НАТО. И именно здесь будут говорить о мирном решении украинского вопроса. И вот такой расклад сил европейским чиновникам, на которых ссылается испанская газета EL PAÍS, видится, цитата, «политическим кошмаром». Издание подчеркивает, что сам факт встречи Путина и Трампа в Будапеште поставит европейских лидеров, а также высшее руководство ЕС и НАТО в неловкое положение. При этом международный авторитет венгерского премьера Виктора Орбана как представителя принимающей страны, разумеется, возрастет, что неминуемо усугубит разногласия внутри ЕС. На это непрозрачно намекает британская The Telegraph, как и на то, что сейчас глава венгерского кабмина получит преимущества перед своими оппонентами, особенно теми, кто пытался сместить Будапешт на задворки Евросоюза. На все это Орбан ответил коротко: «Брюссель сам себя изолировал».

А какой же риторики придерживаются еврочиновники? А очень разной, видимо, исходя из политической конъюнктуры. Так, немецкий канцлер Фридрих Мерц осторожно и позитивно высказался о предстоящих переговорах в Будапеште, подчеркнув, что «будущая встреча укрепляет надежду на прекращение кризиса». А вот глава евродипломатии Кая Каллас хоть приветствовала усилия Трампа «по установлению мира», однако в привычной европейской манере добавила, что у Америки есть много возможностей оказать давление на Москву, чтобы, цитата, заставить ее сесть за стол переговоров. Правда, неясно, понимают ли в Брюсселе, что будущая встреча Путина и Трампа – результат их же двусторонней договоренности. При этом саму же поездку российского лидера в Венгрию она назвала «неприятной».

И вот такие инсайды из коридоров европейской власти ясно дают понять: Брюссель сделает все возможное, чтобы помешать предстоящему диалогу Путина и Трампа. В этом уверен и глава венгерского МИД Петер Сийярто, который заявил, что большинство политиков Евросоюза сделают все возможное, чтобы этот саммит не состоялся. Ведь он «дает шансы на мир, в то время как Европа заинтересована в продолжении войны».