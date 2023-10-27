Прямой эфир

Ураган унёс жизни 27 человек в Мексике

27 октября 2023 09:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Мексики. Ураган «Отис» унес жизни 27 человек в Мексике. Еще четверо числятся пропавшими без вести. Основной удар стихии пришелся по городу Акапулько, в котором проживают 900 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ураган унёс жизни 27 человек в Мексике-1

Разбитые окна и поваленные деревья это лишь часть последствий природной катастрофы. В результате разгула стихии оказались разрушены отели, пришлось закрыть местный аэропорт. Шоссе, связывающее Акапулько с другими населенным пунктами, перекрыто. Скорость ветра достигает 330 км/ч. В правительстве сообщили, что город терпит ущерб на миллиарды долларов.

# Природные катаклизмы # Новости Мексики # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Китае показали произведения, автором которых стал искусственный интеллект
27 октября 2023 09:01

В Китае показали произведения, автором которых стал искусственный интеллект

В Бразилии из-за обмеления реки нашли древние артефакты
27 октября 2023 09:00

В Бразилии из-за обмеления реки нашли древние артефакты

Лидеры ЕС не смогли согласовать призыв к прекращению огня между Израилем и ХАМАС
27 октября 2023 08:55

Лидеры ЕС не смогли согласовать призыв к прекращению огня между Израилем и ХАМАС