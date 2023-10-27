В Бразилии из-за обмеления реки нашли древние артефакты

Новости Бразилии. Из-за обмеления крупнейшей на Земле реки найдены древние артефакты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Порт Манауса зафиксировал минимальный за последние 120 лет уровень воды в Амазонке. Он опустился до отметки примерно в 13 метров. Регион страдает от самой сильной более чем за столетие засухи. Впрочем, даже у этого есть свои плюсы. Так, обнаруженные наскальные рисунки могли быть сделаны две тысячи лет назад. Однако точная датировка древностей невозможна.