В Бразилии из-за обмеления реки нашли древние артефакты
Новости Бразилии. Из-за обмеления крупнейшей на Земле реки найдены древние артефакты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Порт Манауса зафиксировал минимальный за последние 120 лет уровень воды в Амазонке. Он опустился до отметки примерно в 13 метров. Регион страдает от самой сильной более чем за столетие засухи. Впрочем, даже у этого есть свои плюсы. Так, обнаруженные наскальные рисунки могли быть сделаны две тысячи лет назад. Однако точная датировка древностей невозможна.
Хаме де Сантана Оливейра, археолог:
Вблизи реки больше наскальных рисунков. Они отличаются разнообразием. Некоторые из них – антропоморфные изображения. То есть человеческие фигуры. Другие – прямоугольной формы, третьи – овальной.
Подобные рисунки в Бразилии уже находили. Первые – в 2010 году, но теперь засуха была крайне суровой. Она обнажила огромные территории, места, где раньше не было даже пляжей. Рисунков стало гораздо больше. Это поможет точнее установить происхождение изображений, надеются археологи.