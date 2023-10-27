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В Китае показали произведения, автором которых стал искусственный интеллект

27 октября 2023 09:01
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Новости Китая. В Гонконге представили произведения, автором которых выступил искусственный интеллект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цветовые узоры, лабиринты и инсталляции на экранах стали доступны посетителям ярмарки цифрового искусства. На выставке представлены работы ведущих цифровых художников со всего мира. Организаторы надеются, что с помощью этих произведений люди смогут исследовать границы между творчеством, созданным человеком, и искусственным интеллектом.

В Китае показали произведения, автором которых стал искусственный интеллект-1

Люди могут остановиться и слиться со Вселенной. Меня вдохновляют духовные образы, природа. Все это происходит в бесконечных зеркальных комнатах, поэтому я люблю свет и отражения. А в 3D я могу растягивать и искажать изображения гораздо больше, чем в реальной жизни.

В Китае показали произведения, автором которых стал искусственный интеллект-4

В выставке участвуют 20 галерей из Азии, Европы и Штатов. За два года ярмарка объединила художников, любителей искусства и коллекционеров, интересующихся произведениями цифрового искусства.

# Искусственный интеллект # Новости Китая # Фотофакт

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