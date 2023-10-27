В Китае показали произведения, автором которых стал искусственный интеллект

Новости Китая. В Гонконге представили произведения, автором которых выступил искусственный интеллект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цветовые узоры, лабиринты и инсталляции на экранах стали доступны посетителям ярмарки цифрового искусства. На выставке представлены работы ведущих цифровых художников со всего мира. Организаторы надеются, что с помощью этих произведений люди смогут исследовать границы между творчеством, созданным человеком, и искусственным интеллектом.

Люди могут остановиться и слиться со Вселенной. Меня вдохновляют духовные образы, природа. Все это происходит в бесконечных зеркальных комнатах, поэтому я люблю свет и отражения. А в 3D я могу растягивать и искажать изображения гораздо больше, чем в реальной жизни.