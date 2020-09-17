Ураган «Салли» обрушился на США. Ущерб может достичь 3 млрд долларов

Новости США. Разрушительный ураган «Салли» ударил по южному побережью США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильнее всего от разгула стихии пострадали Флорида и Алабама. Здесь из-за ливней произошло катастрофическое наводнение. Порывистый ветер выкорчевывал вековые деревья и выбрасывал на берег яхты.

Известно об одном погибшем. Еще один человек числится пропавшим без вести. Повреждены из-за непогоды оказались линии электропередач. Без света остались более полумиллиона местных жителей.