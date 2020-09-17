В Канаде автомобиль сбил 9 прохожих, среди них оказались дети

Новости Канады. В канадском Монреале мужчина на автомобиле сбил 9 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Канады. В канадском Монреале мужчина на автомобиле сбил 9 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сначала водитель протаранил одного прохожего, после чего скрылся с места преступления. Позже в другом районе города он направил автомобиль на тротуар и совершил еще один наезд на группу пешеходов. Среди них оказались двое детей.
Всех пострадавших с различными травмами госпитализировали. По словам медиков, жизни пациентов вне опасности.
38-летнего злоумышленника задержали полицейские. Они пытаются установить мотивы мужчины. Свидетельств тому, что задержанный действовал под воздействием алкоголя или наркотиков, нет.