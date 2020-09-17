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В Канаде автомобиль сбил 9 прохожих, среди них оказались дети

17 сентября 2020 10:01
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Новости Канады. В канадском Монреале мужчина на автомобиле сбил 9 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Канаде автомобиль сбил 9 прохожих, среди них оказались дети-1

Сначала водитель протаранил одного прохожего, после чего скрылся с места преступления. Позже в другом районе города он направил автомобиль на тротуар и совершил еще один наезд на группу пешеходов. Среди них оказались двое детей.

Всех пострадавших с различными травмами госпитализировали. По словам медиков, жизни пациентов вне опасности.

В Канаде автомобиль сбил 9 прохожих, среди них оказались дети-4

38-летнего злоумышленника задержали полицейские. Они пытаются установить мотивы мужчины. Свидетельств тому, что задержанный действовал под воздействием алкоголя или наркотиков, нет.

# ДТП # Фотофакт

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