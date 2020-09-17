Греция и ООН просят страны ЕС помочь мигрантам с острова Лесбос

Новости Греции. Греция и ООН просят помощи для мигрантов. Десятки тысяч беженцев, оказавшихся без крыши над головой после пожара в лагере Мория, вынуждены жить в лесу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый лагерь еще не достроен, тем не менее власти уже разместили в нем более тысячи человек. Остальные остро нуждаются в поддержке. В ООН надеются, что европейские страны последуют примеру Германии, которая согласилась принять полторы тысячи беженцев.