Греция и ООН просят страны ЕС помочь мигрантам с острова Лесбос

Новости Греции. Греция и ООН просят помощи для мигрантов. Десятки тысяч беженцев, оказавшихся без крыши над головой после пожара в лагере Мория, вынуждены жить в лесу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Греции. Греция и ООН просят помощи для мигрантов. Десятки тысяч беженцев, оказавшихся без крыши над головой после пожара в лагере Мория, вынуждены жить в лесу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новый лагерь еще не достроен, тем не менее власти уже разместили в нем более тысячи человек. Остальные остро нуждаются в поддержке. В ООН надеются, что европейские страны последуют примеру Германии, которая согласилась принять полторы тысячи беженцев.
Напомним, пожар в лагере для мигрантов на острове Лесбос вспыхнул в ночь на 9 сентября. Он полностью уничтожил поселение. Четырем молодым афганцам, задержанным по подозрению в поджоге, в среду, 16 сентября, были предъявлены официальные обвинения.