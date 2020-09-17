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Греция и ООН просят страны ЕС помочь мигрантам с острова Лесбос

17 сентября 2020 10:03
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Новости Греции. Греция и ООН просят помощи для мигрантов. Десятки тысяч беженцев, оказавшихся без крыши над головой после пожара в лагере Мория, вынуждены жить в лесу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Греция и ООН просят страны ЕС помочь мигрантам с острова Лесбос-1

Новый лагерь еще не достроен, тем не менее власти уже разместили в нем более тысячи человек. Остальные остро нуждаются в поддержке. В ООН надеются, что европейские страны последуют примеру Германии, которая согласилась принять полторы тысячи беженцев.

Греция и ООН просят страны ЕС помочь мигрантам с острова Лесбос-4

Напомним, пожар в лагере для мигрантов на острове Лесбос вспыхнул в ночь на 9 сентября. Он полностью уничтожил поселение. Четырем молодым афганцам, задержанным по подозрению в поджоге, в среду, 16 сентября, были предъявлены официальные обвинения.

# Беженцы # Фотофакт

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