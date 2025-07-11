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«Уничтожать русню». Лавров сообщил, что передал Рубио цитаты Зеленского

11 июля 2025 08:44
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«Уничтожать русню». Лавров сообщил, что передал Рубио цитаты Зеленского-0

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что передал госсекретарю США Марко Рубио подборку цитат политиков Украины, в которой, по его словам содержались призывы к насилию над русскими. Этот документ был составлен на английском языке. Об этом пишет РИА Новости.

«Я вчера Марку Рубию передал небольшую выжимку из цитат Зеленского, Шмыгаля, Ермака, Подоляка, где впрямую говорится о необходимости уничтожать русню. Юридически, а лучше физически», – сказал Лавров.

По мнению министра, стремление Киева к сохранению территориальной целостности направлено на подавление прав русскоговорящих граждан.

Отвечая на свой вопрос о реакции Рубио, Лавров сказал, что тот просто забрал документ.

Фото: kremlin.ru

# Международная политика

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