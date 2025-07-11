Канцлер Германии Фридрих Мерц на конференции в Риме призвал Словакию поддержать 18-й пакет антироссийских санкций, несмотря на опасения премьер-министра Фицо, связанного с поставками энергоресурсов. Об этом пишет РИА Новости.

Мерц также обратился к главе США Дональду Трампу с просьбой сохранить партнерство с Европой.

«Оставайтесь с нами, с европейцами. У нас одинаковые интересы», – сказал он.

России передал послание о стойкости.

«Послание довольно простое: мы не сдадимся», – сказал Мерц.

Словакия ранее заявила, что не поддержит новые санкции без решений по энергетике. ЕС намерен прекратить импорт трубопроводного газа из России к 2027 году, однако зависимость сохраняется.

Москва критикует эти меры, считая, что Европа все равно будет покупать энергоносители, но дороже – через посредников.