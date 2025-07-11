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США выделят военную помощь Украине на сумму 300 миллионов долларов

11 июля 2025 07:38
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Конфликтные тарифы Трампа внезапно находят неожиданное применение. Пошлины, по сути, могут превратиться в своеобразный «кэшбэк» для украинской армии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США выделят военную помощь Украине на сумму 300 миллионов долларов-2

Так, американский лидер впервые с момента возвращения в Белый дом планирует воспользоваться президентским правом на выделение военной помощи Киеву из запасов США на сумму 300 миллионов долларов. Напомним, что в результате долгих попыток Зеленского склонить Трампа к передаче американского оружия Киеву, в Вашингтоне все-таки дали зеленый свет. Возобновление военной помощи подтвердил Пентагон 7 июля, а уже вчера, согласно сообщениям СМИ, началась комплектация первой партии оружия для Украины.

# Международная политика # Дональд Трамп

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