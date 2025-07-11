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Белорусский хоккеист Колячонок обменян из «Питтсбурга» в «Даллас»

11 июля 2025 07:37
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Белорусский хоккеист Колячонок обменян из «Питтсбурга» в «Даллас»-0

Защитник из Беларуси Владислав Колячонок стал членом клуба НХЛ «Даллас Старз», перебравшись из «Питтсбурга» в результате обмена. Об этом пишет Национальный олимпийский комитет в своем Telegram-канале.

Взамен «Пингвины» получили канадского защитника Мэтта Дамбу и выбор во втором раунде драфта НХЛ 2028 года.

В прошлом сезоне Колячонок сыграл 12 матчей за «Питтсбург», набрав 2 очка, и 23 матча за «Юту», в которых он набрал 5 очков. Всего за карьеру в НХЛ он провел 74 матча, набрав 14 очков.

Ранее он играл за минское «Динамо» и сборные Беларуси на различных уровнях.

Фото: pixabay

# Хоккей

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