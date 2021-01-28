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Каннский кинофестиваль перенесли с мая на июль

28 января 2021 13:18
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Новости Франции. Международный Каннский кинофестиваль перенесли с мая на июль. Решение вынужденное и принято на фоне пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организаторы надеются, что к середине лета эпидситуация улучшится и фестиваль пройдет в традиционном очном формате.

Каннский кинофестиваль перенесли с мая на июль-1

Напомним, в 2020 году мероприятие было полностью отменено. Часть фильмов, входивших в программу, представили на других фестивалях и тематических показах в кинотеатрах.

Каннский кинофестиваль перенесли с мая на июль-4

Эпидобстановка в мире остается сложной. Число зараженных COVID-19 превысило 101 миллион.

# Каннский кинофестиваль # Фотофакт

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