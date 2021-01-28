Каннский кинофестиваль перенесли с мая на июль
Новости Франции. Международный Каннский кинофестиваль перенесли с мая на июль. Решение вынужденное и принято на фоне пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организаторы надеются, что к середине лета эпидситуация улучшится и фестиваль пройдет в традиционном очном формате.
Напомним, в 2020 году мероприятие было полностью отменено. Часть фильмов, входивших в программу, представили на других фестивалях и тематических показах в кинотеатрах.
Эпидобстановка в мире остается сложной. Число зараженных COVID-19 превысило 101 миллион.