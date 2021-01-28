Новости Франции. Международный Каннский кинофестиваль перенесли с мая на июль. Решение вынужденное и принято на фоне пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организаторы надеются, что к середине лета эпидситуация улучшится и фестиваль пройдет в традиционном очном формате.