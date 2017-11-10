Двое детей погибли во время обрушения жилого дома в Ижевске

Новости России. Число жертв при обрушении жилого дома в Ижевске возросло до 6 человек.
По информации Федерального агентства новостей, среди погибших есть двое детей – 13-летний подросток и 8-летняя девочка.
Новости России. Число жертв при обрушении жилого дома в Ижевске возросло до 6 человек.
По информации Федерального агентства новостей, среди погибших есть двое детей – 13-летний подросток и 8-летняя девочка.
В соцсетях сразу появились фото с места событий – здесь подробнее.
Напомним, что днем 9 ноября обрушился подъезд с первого по девятый этажи в жилом доме в Ижевске. Предварительной причиной происшествия называют взрыв бытового газа. Из аварийного здания были эвакуированы жильцы.