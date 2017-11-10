Прямой эфир

Двое детей погибли во время обрушения жилого дома в Ижевске

10 ноября 2017 07:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Число жертв при обрушении жилого дома в Ижевске возросло до 6 человек.

По информации Федерального агентства новостей, среди погибших есть двое детей – 13-летний подросток и 8-летняя девочка.

Двое детей погибли во время обрушения жилого дома в Ижевске-1

В соцсетях сразу появились фото с места событий – здесь подробнее.

Двое детей погибли во время обрушения жилого дома в Ижевске-4

Напомним, что днем 9 ноября обрушился подъезд с первого по девятый этажи в жилом доме в Ижевске. Предварительной причиной происшествия называют взрыв бытового газа. Из аварийного здания были эвакуированы жильцы.

Момент взрыва в Ижевске попал на видео

# Взрыв газа # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
3 человека погибли, 3 пострадали: что известно об обрушении в Ижевске
09 ноября 2017 19:12

3 человека погибли, 3 пострадали: что известно об обрушении в Ижевске

Момент взрыва в Ижевске попал на видео
09 ноября 2017 19:11

Момент взрыва в Ижевске попал на видео

Под грудами бетона еще есть живые люди: обрушение подъезда в Ижевске
09 ноября 2017 17:57

Под грудами бетона еще есть живые люди: обрушение подъезда в Ижевске