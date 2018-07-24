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В Греции объявлен трёхдневный траур по жертвам масштабных лесных пожаров

24 июля 2018 15:38
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Новости Греции. Трехдневный траур по жертвам масштабных лесных пожаров объявлен в Греции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Количество погибших превысило 60 человек.

В Греции объявлен трёхдневный траур по жертвам масштабных лесных пожаров-1

В службы спасения продолжают поступать сообщения о пропавших без вести, а в больницы – пострадавшие. В ожоговых отделениях – более 170 пациентов. Обстановка приобрела критический характер. В стране действует чрезвычайное положение. Огонь уже добрался до популярных у туристов Афин и Коринфа.

Белорусские дипломаты следят за развитием ситуации. По данным МИД, информации о белорусах среди погибших и раненых нет. Наши граждане, оказавшиеся в беде, могут обращаться за помощью в Посольство Беларуси в Болгарии.

В Греции объявлен трёхдневный траур по жертвам масштабных лесных пожаров-4

В Греции объявлен трёхдневный траур по жертвам масштабных лесных пожаров-6

Греческие специалисты принимают все меры для спасения туристов. Их эвакуируют в безопасные места. В тушении возгораний и спасательных операциях задействованы сотни человек. Греция ожидает помощи от других государств.

# Пожар # Фотофакт

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