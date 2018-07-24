В Греции объявлен трёхдневный траур по жертвам масштабных лесных пожаров

Новости Греции. Трехдневный траур по жертвам масштабных лесных пожаров объявлен в Греции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Количество погибших превысило 60 человек.

В службы спасения продолжают поступать сообщения о пропавших без вести, а в больницы – пострадавшие. В ожоговых отделениях – более 170 пациентов. Обстановка приобрела критический характер. В стране действует чрезвычайное положение. Огонь уже добрался до популярных у туристов Афин и Коринфа.

Белорусские дипломаты следят за развитием ситуации. По данным МИД, информации о белорусах среди погибших и раненых нет. Наши граждане, оказавшиеся в беде, могут обращаться за помощью в Посольство Беларуси в Болгарии.