Скончалась звезда сериала «Возвращение Мухтара» Наталья Юнникова

Новости России. 26 сентября скончалась российская актриса Наталья Юнникова, которая была известна по роли следователя Василисы в сериале «Возвращение Мухтара». Юнниковой было 37 лет.
Информация о смерти актрисы была опубликована в группе «ВКонтакте», посвященной Наталье Юнниковой.
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Как сообщал ранее ряд российских СМИ, актриса неудачно упала в собственной квартире, ударилась головой и была доставлена в больницу с кровоизлиянием в мозг. Женщину ввели в искусственную кому. Актриса, не приходя в сознание, скончалась.
У женщины остался 11-летний сын.
Кроме роли в знаменитом сериале в послужном списке у Натальи Юнниковой роли в сериалах «Кухня», «Ермоловы», «Диверсант 2:Конец войны», «Татьянин день».