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Скончалась звезда сериала «Возвращение Мухтара» Наталья Юнникова

26 сентября 2017 13:22
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Новости России. 26 сентября скончалась российская актриса Наталья Юнникова, которая была известна по роли следователя Василисы в сериале «Возвращение Мухтара». Юнниковой было 37 лет.

Информация о смерти актрисы была опубликована в группе «ВКонтакте», посвященной Наталье Юнниковой.

Скончалась звезда сериала «Возвращение Мухтара» Наталья Юнникова-1

«Улыбчивая, красивая и всегда как лучик света». Какой Наталью запомнили поклонники. 

Как сообщал ранее ряд российских СМИ, актриса неудачно упала в собственной квартире, ударилась головой и была доставлена в больницу с кровоизлиянием в мозг. Женщину ввели в искусственную кому. Актриса, не приходя в сознание, скончалась.

У женщины остался 11-летний сын.

Кроме роли в знаменитом сериале в послужном списке у Натальи Юнниковой роли в сериалах «Кухня», «Ермоловы», «Диверсант 2:Конец войны», «Татьянин день».

# Фотофакт # Некролог # Наталья Юнникова

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