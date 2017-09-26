Скончалась звезда сериала «Возвращение Мухтара» Наталья Юнникова

Новости России. 26 сентября скончалась российская актриса Наталья Юнникова, которая была известна по роли следователя Василисы в сериале «Возвращение Мухтара». Юнниковой было 37 лет.

Информация о смерти актрисы была опубликована в группе «ВКонтакте», посвященной Наталье Юнниковой.