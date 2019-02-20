Умер один из пострадавших при сходе лавины в Швейцарии

Новости мира. От тяжёлых травм он скончался в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним: накануне под сошедшей лавиной на склонах курорта Кран-Монтана оказалась группа лыжников. По данным очевидцев, в снежную ловушку попали от 10 до 12 горнолыжников.