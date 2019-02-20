Прямой эфир

Умер один из пострадавших при сходе лавины в Швейцарии

20 февраля 2019 14:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. От тяжёлых травм он скончался в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Умер один из пострадавших при сходе лавины в Швейцарии-1

Напомним: накануне под сошедшей лавиной на склонах курорта Кран-Монтана оказалась группа лыжников. По данным очевидцев, в снежную ловушку попали от 10 до 12 горнолыжников.

Умер один из пострадавших при сходе лавины в Швейцарии-4

Четырех удалось спасти, один из них умер в больнице. Полиция приняла решение временно остановить операцию.

Жуткие последствия схода снежной лавины в швейцарских Альпах. 7 фото

# Несчастный случай # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Японский истребитель пропал с радаров. Пилотов обнаружили в спасательной шлюпке
20 февраля 2019 11:29

Японский истребитель пропал с радаров. Пилотов обнаружили в спасательной шлюпке

Мадуро, опасаясь вторжения США, привёл армию Венесуэлы в боевую готовность
20 февраля 2019 11:23

Мадуро, опасаясь вторжения США, привёл армию Венесуэлы в боевую готовность

Семеро детей погибли на пожаре в Канаде
20 февраля 2019 08:18

Семеро детей погибли на пожаре в Канаде