Мадуро, опасаясь вторжения США, привёл армию Венесуэлы в боевую готовность
Новости Венесуэлы. Армия Венесуэлы приведена в боевую готовность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – ожидаемая поставка гуманитарной помощи из США. Президент Мадуро уверен, что Штаты готовят военное вторжение, а оказание помощи жителям Венесуэлы лишь прикрытие.
По его приказу первая партия продуктов питания, медикаментов и гигиенических принадлежностей была задержана на границе с Колумбией. Кроме этого, накануне были полностью перекрыты границы с тремя островными автономиями Венесуэлы.
Мадуро пообещал, что скоро в страну прибудет 300 тонн гуманитарной помощи от России, Китая и Турции.