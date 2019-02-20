Мадуро, опасаясь вторжения США, привёл армию Венесуэлы в боевую готовность

Новости Венесуэлы. Армия Венесуэлы приведена в боевую готовность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – ожидаемая поставка гуманитарной помощи из США. Президент Мадуро уверен, что Штаты готовят военное вторжение, а оказание помощи жителям Венесуэлы лишь прикрытие.

По его приказу первая партия продуктов питания, медикаментов и гигиенических принадлежностей была задержана на границе с Колумбией. Кроме этого, накануне были полностью перекрыты границы с тремя островными автономиями Венесуэлы.