Жуткие последствия схода снежной лавины в швейцарских Альпах. 7 фото

Новости мира. В швейцарских Альпах продолжается поисково-спасательная операция. Здесь накануне под сошедшей лавиной на склонах курорта Кран-Монтана оказалась группа лыжников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция сообщила, что под снегом находятся всего несколько человек, однако, по данным местных властей, в снежную ловушку попали от 10 до 12 горнолыжников.