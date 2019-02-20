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Жуткие последствия схода снежной лавины в швейцарских Альпах. 7 фото

20 февраля 2019 08:12
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Новости мира. В швейцарских Альпах продолжается поисково-спасательная операция. Здесь накануне под сошедшей лавиной на склонах курорта Кран-Монтана оказалась группа лыжников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жуткие последствия схода снежной лавины в швейцарских Альпах. 7 фото-1

Полиция сообщила, что под снегом находятся всего несколько человек, однако, по данным местных властей, в снежную ловушку попали от 10 до 12 горнолыжников.

Жуткие последствия схода снежной лавины в швейцарских Альпах. 7 фото-4

Четырех удалось спасти, один из них находится в крайне тяжелом состоянии. В поисково-спасательной операции задействованы вертолеты и команды кинологов.

Жуткие последствия схода снежной лавины в швейцарских Альпах. 7 фото-7

Жуткие последствия схода снежной лавины в швейцарских Альпах. 7 фото-9

Жуткие последствия схода снежной лавины в швейцарских Альпах. 7 фото-11

Жуткие последствия схода снежной лавины в швейцарских Альпах. 7 фото-13

Жуткие последствия схода снежной лавины в швейцарских Альпах. 7 фото-15

# Несчастный случай # Фотофакт

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