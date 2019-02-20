Семеро детей погибли на пожаре в Канаде

Новости Канады. В Канаде семеро детей погибли в результате пожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Двое взрослых – женщина и мужчина – госпитализированы.

Трагедия произошла утром в городе Галифакс. Пожар охватил первый и второй этажи дома. Спасателям удалось потушить пламя вскоре после прибытия. Причина возгорания пока неизвестна. Полиция проводит расследование.