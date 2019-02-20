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Семеро детей погибли на пожаре в Канаде

20 февраля 2019 08:18
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Новости Канады. В Канаде семеро детей погибли в результате пожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Двое взрослых – женщина и мужчина – госпитализированы.

Семеро детей погибли на пожаре в Канаде-1

Трагедия произошла утром в городе Галифакс. Пожар охватил первый и второй этажи дома. Спасателям удалось потушить пламя вскоре после прибытия. Причина возгорания пока неизвестна. Полиция проводит расследование.

Семеро детей погибли на пожаре в Канаде-4

# Пожар # Фотофакт

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