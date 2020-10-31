Число жертв землетрясения в турецком Измире выросло до 25 человек

Новости Турции. До 25 человек выросло число жертв землетрясения в турецком Измире, пострадали более 800. На место происшествия направлены почти 4 000 спасателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поисковые работы завершены в девяти зданиях, еще в восьми продолжают разбирать завалы. Сотрудникам экстренных служб удалось вытащить из-под обломков 16-летнюю девушку. Ее спасли спустя 17 часов.

Землетрясение магнитудой 7 произошло 30 октября в Измире – третьем по величине городе Турции. Подземные толчки ощущались во многих провинциях.