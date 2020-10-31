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Число жертв землетрясения в турецком Измире выросло до 25 человек

31 октября 2020 12:56
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Новости Турции. До 25 человек выросло число жертв землетрясения в турецком Измире, пострадали более 800. На место происшествия направлены почти 4 000 спасателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Число жертв землетрясения в турецком Измире выросло до 25 человек-1

Поисковые работы завершены в девяти зданиях, еще в восьми продолжают разбирать завалы. Сотрудникам экстренных служб удалось вытащить из-под обломков 16-летнюю девушку. Ее спасли спустя 17 часов. 

Число жертв землетрясения в турецком Измире выросло до 25 человек-4

Землетрясение магнитудой 7 произошло 30 октября в Измире – третьем по величине городе Турции. Подземные толчки ощущались во многих провинциях.

Число жертв землетрясения в турецком Измире выросло до 25 человек-7

Разрушения наблюдаются и в греческом городе Неон-Карловаси. Национальная служба по ЧС Греции разослала жителям островов Эгейского моря сообщения об опасности возникновения цунами.

# Землетрясение # Фотофакт

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