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В Македонии провалился референдум о смене названия страны

01 октября 2018 12:55
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Новости Македонии. Явка избирателей составила почти 37%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако, по македонскому законодательству, она должна быть не менее 50%.

В Македонии провалился референдум о смене названия страны -1

Жителям было необходимо ответить на вопрос: «Поддерживают ли они членство в ЕС и НАТО, и согласны ли стать Северной Македонией». Дело в том, что нынешнее название государства «Македония» вызывает недовольство соседней Греции, в которой так же называется одна из областей.

В Македонии провалился референдум о смене названия страны -4

 Именно поэтому Греция выступает против вступления бывшей югославской республики в Североатлантический альянс и ЕС.

# Референдум # Фотофакт

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