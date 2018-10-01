В Македонии провалился референдум о смене названия страны

Новости Македонии. Явка избирателей составила почти 37%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако, по македонскому законодательству, она должна быть не менее 50%.

Жителям было необходимо ответить на вопрос: «Поддерживают ли они членство в ЕС и НАТО, и согласны ли стать Северной Македонией». Дело в том, что нынешнее название государства «Македония» вызывает недовольство соседней Греции, в которой так же называется одна из областей.