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В Индонезии после землетрясения сбежали из тюрем более тысячи заключенных

01 октября 2018 13:00
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Новости Индонезии. В стране после землетрясения произошел массовый побег из тюрем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более тысячи заключенных сбежали из трёх мест заключения в провинции Центральный Сулавеси.

Последствия разрушительного цунами в Индонезии в 13 фото

В Индонезии после землетрясения сбежали из тюрем более тысячи заключенных -1

Во время тряски там начались пожары – это и помогло осуждённым осуществить побег. Напомним, у побережья японского острова произошло 2 землетрясения. Позднее там же, на ближайший город Палу обрушилось цунами высотой до двух метров.

Число жертв уже превысило 1200 человек

Почти 17 тысяч эвакуировано

В Индонезии после землетрясения сбежали из тюрем более тысячи заключенных -4

На проведение спасательной операции и оказание срочной помощи пострадавшим правительство Индонезии выделит 35 миллионов долларов.

# Землетрясение # Фотофакт

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