В Индонезии после землетрясения сбежали из тюрем более тысячи заключенных

Новости Индонезии. В стране после землетрясения произошел массовый побег из тюрем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более тысячи заключенных сбежали из трёх мест заключения в провинции Центральный Сулавеси.
Новости Индонезии. В стране после землетрясения произошел массовый побег из тюрем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более тысячи заключенных сбежали из трёх мест заключения в провинции Центральный Сулавеси.
Во время тряски там начались пожары – это и помогло осуждённым осуществить побег. Напомним, у побережья японского острова произошло 2 землетрясения. Позднее там же, на ближайший город Палу обрушилось цунами высотой до двух метров.
Число жертв уже превысило 1200 человек
Почти 17 тысяч эвакуировано
На проведение спасательной операции и оказание срочной помощи пострадавшим правительство Индонезии выделит 35 миллионов долларов.