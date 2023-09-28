Умер актёр Майкл Гэмбон, сыгравший профессора Дамблдора в «Гарри Поттере»

Британский актер Майкл Гэмбон, сыгравший роль профессора Дамблдора в серии кинофильмов о Гарри Поттере, умер в возрасте 82 лет от воспаления легких. Об этом сообщает ТАСС.

Он скончался в госпитале, рядом с ним были его жена Анна и сын Фергюс. Гэмбон перенял эстафету у Ричарда Харриса, который играл Дамблдора в первых двух фильмах. Он также снялся в фильмах «Повар, вор, его жена и ее любовник», «Госфорд-парк» и «Королевская речь». За свои заслуги в театральном искусстве Гэмбон был удостоен рыцарского звания Елизаветой II.