«Он не был похож на преступника или расиста»: что известно об исполнителе теракта в Нью-Йорке

Новости США. Исполнитель теракта на Манхеттене попал в США, выиграв грин-карт. Теперь популярную визовую лотерею закроют, и кардинально пересмотрят подход к приему иммигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1 ноября в Нью-Йорке и в его окрестностях усилены меры безопасности. Под особым контролем туристические районы, вокзалы и аэропорты. Нападение вызвало резкую критику всего мирового сообщества. Решительно осудило теракт и Министерство иностранных дел Беларуси.

В американский Нью-Йорк со всего света приходят соболезнования. Вчерашний теракт – крупнейший в городе с тех пор, как рухнули башни-близнецы 11 сентября. Кстати, преступник начал давить людей именно возле «Нулевого уровня» – места, где раньше находился всемирный торговый центр. Осудил атаку и белорусский МИД. Тем временем полиция продолжает расследование на Ист-Сайде, где, напомним, 29-летний выходец из Узбекистана убил 8 человек и ранил 12. Среди жертв – бельгиец и аргентинцы. Компания из десяти друзей приехала отметить годовщину выпуска в гости к другу Ариэлу Эрлиху – он погиб под колесами пикапа. А после велодорожки белый грузовик продолжил свой кроваво-красный путь и врезался в желтый автобус с детьми. Их везли домой после уроков.

Нападавший, Сайфулло Саипов, Семь лет назад приехал по грин-карте за американской мечтой, однако жизнь сложилась иначе: работа таксистом, небольшая комната и разочарование.

Стивен Ньюман, бывший сосед Сайфулло Саипова:

Он выглядел, как самый обычный парень. Даже подумать не могли, что Сайфулло на такое способен. Он не был похож на преступника или расиста. И этой ночью он стал примером – только уже американского кошмара. Вооруженный пенйтбольным и пневматическим ружьем, он попытался скрыться от полиции. Его ранили в живот. Среди очевидцев трагедии – и белорусы.

Татьяна Вернер, жительница Нью-Йорка:

На каждой станции метро 2-3 полицейских. Весь город обомлел. Я заметила, что на переходе люди обращают внимание на поведение машин, на лица. Много страха. Повысилась настороженность.

София Лавской и Йоси Лис, очевидцы:

Мы видели парня, выходящего из разбитой машины. Он был темнокожий, у него была борода. В руках он держал две пушки. Полицейские сказали нам, что нужно убегать. Мы очень волновались.

В окровавленном пикапе нашли несколько записок, а в них – клятва верности «Исламскому государству». Однако стражи порядка, как и правительство США, осторожны в суждениях: это уже точно теракт, а вот сделал его организованный экстремист или «одинокий волк джихада», то есть просто ими вдохновленный – ребус, для решения которого подключили ФБР.

Эндрю Куомо, губернатор штата Нью-Йорк (США):

Нью-Йорк – это мировой символ свободы и демократии, и мы гордимся этим. Но этот статус нас делает мишенью для террористов и людей, которые не принимают наши убеждения. Ужесточить отсев иммигрантов. Такое распоряжение дал президент США Дональд Трамп министерству внутренней безопасности. Что значит лишь одно: знаменитый американский котел, в котором переплетаются культуры и нации, переплавят на чугунную дверь с замком. Хозяин Овального кабинета готов пересмотреть выдачу грин-карт в принципе. Ее могут и вовсе отменить. Вдобавок провел и свой психоанализ – в Twitter.