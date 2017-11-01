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В Камеруне маленькая девочка-смертница убила пятеро детей

01 ноября 2017 18:06
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Новости Камеруна. Теракты в мире принимают все более шокирующий характер. Причем исламисты для достижения своих целей используют даже детей. В одной из деревень на севере Камеруна маленькая девочка-смертница взорвала себя в толпе мальчишек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На месте погибли пятеро детей. Еще несколько получили серьезные ранения.

Правоохранители полагают, что за терактом стоит местная группировка, ранее известная как «Боко Харам». В последнее время она наиболее активна в пограничных районах Камеруна и Нигерии. Только за последние два дня в терактах здесь погибли 20 человек.

# Терроризм

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