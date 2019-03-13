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Улицы Сиднея наводнили крысы: грызунов в 200 раз больше жителей

13 марта 2019 13:39
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Новости Австралии. Австралийские города наводнили крысы. Наибольшее скопление грызунов наблюдается в Сиднее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Улицы Сиднея наводнили крысы: грызунов в 200 раз больше жителей-1

Улицы Сиднея наводнили крысы: грызунов в 200 раз больше жителей-3

Хвостатые вредители разгуливают по улицам и атакуют местные кафе. Эксперты подсчитали: на каждого жителя города приходится около 200 крыс. По мнению специалистов, среди причин нашествия грызунов – вибрации от повсеместного строительства, а также дожди, которые затопили их привычные места обитания – канализацию.

Власти призывают жителей вооружаться ловушками и не забывать о санитарных нормах.

# Человек и животные # Фотофакт

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