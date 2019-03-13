В Варшаве протестующие фермеры рассыпали на дороге яблоки

Новости Польши. Молочные протесты в Польше сменились яблочными. Фермеры, протестующие в Варшаве против низких закупочных цен на фрукты, овощи и мясо, рассыпали на проезжей части яблоки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате оказались заблокированы несколько дорог. Нарушено было и движение трамваев. Активисты положили на пути тушку поросенка. Также демонстранты поджигали автомобильные покрышки и выкрикивали антиправительственные лозунги. Однако в ситуацию быстро вмешались правоохранители. Митингующих разогнали.