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Лавина сошла на группу туристов в Шотландии: погибли три человека

13 марта 2019 11:16
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Новости Великобритании. Три человека погибли, один получил травмы в результате схода лавины на горе Бен-Невис в Шотландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лавина сошла на группу туристов в Шотландии: погибли три человека-1

Тонны снега начали движение по склону около полудня неподалеку от города Форт-Уильям. Лавина накрыла группу туристов.

На место трагедии были направлены бригады спасателей. Два человека были обнаружены без признаков жизни. Еще двоих специалисты доставили в больницу, однако один из них скончался от полученных травм. Спасательная операция в районе происшествия продолжается.

# Несчастный случай # Фотофакт

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