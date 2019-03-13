Лавина сошла на группу туристов в Шотландии: погибли три человека

Новости Великобритании. Три человека погибли, один получил травмы в результате схода лавины на горе Бен-Невис в Шотландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тонны снега начали движение по склону около полудня неподалеку от города Форт-Уильям. Лавина накрыла группу туристов.

На место трагедии были направлены бригады спасателей. Два человека были обнаружены без признаков жизни. Еще двоих специалисты доставили в больницу, однако один из них скончался от полученных травм. Спасательная операция в районе происшествия продолжается.