Улицы покрыты пеплом. Активность вулкана Синабунг в Индонезии продолжает расти

Новости Индонезии. Извержение вулкана в Индонезии. Синабунг выбросил столб пепла и дыма высотой полтора километра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вулкан проснулся две недели назад, и с тех пор его активность продолжает расти. На острове сохраняется повышенный уровень опасности. Жителей призывают не приближаться к горе ближе чем на три километра. Улицы близлежащих населенных пунктов покрыты пеплом.

Синабунг проснулся 11 лет назад спустя четыре века затишья. В 2016 году в результате его извержения погибли 9 человек.