Политический кризис в Армении: протестующие провели ночь на улице возле парламента

Новости Армении. Политический кризис в Армении. Около двухсот человек, требующих отставки премьер-министра, провели ночь с 25-го на 26-е февраля у здания парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они перекрыли баррикадами центральный проспект и разбили палаточный лагерь. Вадим Боровик: «Пашинян должен это сказать: стоп революциям, больше никогда мы с площадей и улиц порядок в стране не наводим»

На данный момент обстановка в городе спокойная. Возле парламента собираются люди. За порядком следят правоохранители. Для обсуждения внутриполитической ситуации в стране оппозиционные партии инициировали внеочередное заседание парламента. 25 февраля оно не состоялась, поскольку ни один из депутатов правящей фракции не пришел.