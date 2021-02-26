Политический кризис в Армении: протестующие провели ночь на улице возле парламента
Новости Армении. Политический кризис в Армении. Около двухсот человек, требующих отставки премьер-министра, провели ночь с 25-го на 26-е февраля у здания парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они перекрыли баррикадами центральный проспект и разбили палаточный лагерь.
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На данный момент обстановка в городе спокойная. Возле парламента собираются люди. За порядком следят правоохранители. Для обсуждения внутриполитической ситуации в стране оппозиционные партии инициировали внеочередное заседание парламента. 25 февраля оно не состоялась, поскольку ни один из депутатов правящей фракции не пришел.
Новый всплеск массовых волнений в Армении начался после требования Генштаба Вооруженных Сил страны отставки правительства. Никол Пашинян в этой связи заявил о попытке госпереворота и уволил главу военного ведомства. На улицы вышли сотни сторонников и противников действующей власти. Последние заявили, что не уйдут, пока Пашинян не сложит свои полномочия.